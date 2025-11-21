Salon Mer & Vignes Tours

Salon Mer & Vignes

Avenue Camille Chautemps Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-24 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

La 23ème édition du salon Gastronomique Mer et Vigne de Tours se tiendra au Parc des Expositions. Nous sommes tous très impatients de vous retrouver afin de partager, de déguster, de sentir, de goûter, de découvrir tous ces produits merveilleux que nous offre la Gastronomie.

Les exposants attendent avec impatience de vous retrouver pendant ces quatre jours de salon. Le plaisir de sentir, déguster, communiquer et échanger nous manque énormément. Nous attendons avec impatience l’ouverture du salon pour enfin partager ces moments précieux. Venez découvrir près de 100 exposants présents durant ces quatre jours, prêts à vous faire déguster le meilleur de la gastronomie en direct.

Plus de 80% de nos exposants sont producteurs et/ou fabricants ; en effet, notre devise est de prôner le circuit-court envers les consommateurs. Les macarons apposés sur les exposants du programme, qui est distribué à l’entrée, vous aideront à les reconnaître. .

Avenue Camille Chautemps Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 70 70

English :

The 23rd edition of the Mer et Vigne de Tours Gastronomic Fair will be held at the Parc des Expositions. We’re all looking forward to seeing you there to share, taste, smell, savor and discover all the marvelous products that Gastronomy has to offer.

German :

Die 23. Ausgabe der Gastronomiemesse Mer et Vigne in Tours findet im Parc des Expositions statt. Wir freuen uns alle sehr darauf, Sie wiederzusehen, um all diese wunderbaren Produkte, die uns die Gastronomie bietet, zu teilen, zu probieren, zu riechen, zu schmecken und zu entdecken.

Italiano :

La 23ª edizione del Salone della Gastronomia Mare e Vite di Tours si terrà al Parc des Expositions. Vi aspettiamo per condividere, gustare, annusare, assaporare e scoprire tutti i meravigliosi prodotti che la gastronomia ha da offrire.

Espanol :

La 23ª edición del Salón Gastronómico del Mar y de la Viña de Tours se celebrará en el Parque de Exposiciones. Le esperamos para compartir, degustar, oler, saborear y descubrir todos los maravillosos productos que ofrece la gastronomía.

