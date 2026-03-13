Salon Métiers d’Art en Lumières Salle Paul Eluard La Ciotat

Salon Métiers d’Art en Lumières

Samedi 18 avril 2026 de 10h à 20h30.

Restauration sur place jusqu’à 22h30.

Dimanche 19 avril 2026 de 10h à 18h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Le Lions Club La Ciotat Lumières organise la troisième édition du salon des métiers d’art intitulé Métiers d’Art en Lumières.

Le but du salon Métiers d’Art en Lumières est de faire découvrir au public le savoir-faire des artisans d’art et leurs créations, et ainsi promouvoir et valoriser ces différents métiers avec l’appui de la Chambre des Métiers d’Art de la région PACA.

Comme toutes les manifestations organisées par le Lions Club La Ciotat Lumières les bénéfices seront destinés à des actions caritatives pour le bien-être d’autrui.

Les exposants pourront montrer aux visiteurs leurs méthodes de fabrication, leurs objets conçus, réalisés par leurs soins et mis en vente. Aucune revente de produits manufacturés ne sera autorisée, seules les pièces réalisées par l’artisan d’art seront autorisées. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 73 23 75 lionsclub.laciotat@hotmail.com

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English :

The Lions Club La Ciotat Lumières is organising the third edition of the arts and crafts fair entitled Métiers d’Art en Lumières.

L’événement Salon Métiers d’Art en Lumières La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de La Ciotat