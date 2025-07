Salon Mets et Vins de Mazé-Milon Mazé-Milon

Salle des fêtes Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Le salon Mets et Vins revient pour sa 18ème édition à Mazé-Milon !

L’association Toque et Cépages accueille à la salle de loisir de Mazé environ 40 exposants; Une grosse vingtaine de viticulteurs de notre région et d’ailleurs, et une quinzaine d’artisans locaux de métiers de bouches. Nous attendons un millier de visiteurs.

L’entrée est libre et nous proposons un verre de dégustation à 3€. Sur place fouées et assiettes d’huitres.

Accès Gratuit, PMR, Famille, Vélo, Vignobles et Découvertes .

Salle des fêtes Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire webmaster@toque-et-cepages.fr

Salon Mets et Vins de Mazé-Milon

Salon Mets et Vins in Mazé-Milon

Fiera enogastronomica di Mazé-Milon

Feria Enogastronómica de Mazé-Milón

