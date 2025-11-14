Salon MIAM Parc des expositions Méjannes-lès-Alès

Salon MIAM 14 – 17 novembre Parc des expositions Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T10:00:00 – 2025-11-14T22:00:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T18:00:00

Parc des expositions Route d'Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com http://www.miam-ales.com

32e édition du salon de la gastronomie et des produits du terroir. Salon Gastronomie