SALON MIEUX ÊTRE DE PENCRAN SALLE ARVEST Pencran

Informations pratiques

Pencran

SALON MIEUX ÊTRE DE PENCRAN

SALLE ARVEST BOURG Pencran Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 9? édition du Salon Bien-Être de Pencran, qui se tiendra le week-end des 3 et 4 octobre 2026, à la salle Arvest (juste à côté de la mairie).

Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, plus de 30 thérapeutes et artisans seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs pratiques. Des conférences et ateliers rythmeront ces deux journées riches en découvertes. Un espace restauration sera également disponible sur place.

Le salon est organisé en partenariat avec l’association L’Être-Libre , qui œuvre pour le soutien des enfants maltraités et orphelins, ainsi que pour les refuges animaliers.

À cette occasion, une grande tombola est organisée,de nombreux lots seront à gagner !

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre groupe Facebook La Communauté du Mieux-Être

Nous avons hâte de vous y retrouver ! .

SALLE ARVEST BOURG Pencran 29800 Finistère Bretagne +33 6 11 45 48 04

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English :

L’événement SALON MIEUX ÊTRE DE PENCRAN Pencran a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS