Informations pratiques

Voujeaucourt

Salon mieux-vivre et bien-être

Salle espace la Cray Voujeaucourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

?? 2? ÉDITION DU SALON MIEUX-VIVRE & BIEN-ÊTRE DE VOUJEAUCOURT ??

Après une première édition couronnée de succès en 2025, avec 46 exposants et plus de 2 000 visiteurs sur le week-end, nous sommes heureux de vous retrouver pour une deuxième édition ! ??

?? 24 & 25 octobre 2026

?? Espace de la Cray Voujeaucourt

Cette année, ce sont 50 à 60 exposants qui seront réunis pour vous faire découvrir leurs univers, leurs savoir-faire et leurs pratiques.

? Et toujours avec la même philosophie

?? 1 artisan, créateur ou revendeur par domaine d’activité

?? 2 thérapeutes ou praticiens maximum par domaine

Notre objectif vous proposer un salon riche, varié et diversifié, en évitant de retrouver de nombreux exposants proposant exactement les mêmes choses.

?? L’entrée est GRATUITE

?? Le parking est GRATUIT

?? Et pour profiter pleinement du week-end, 2 food-trucks seront présents sur place pour vous permettre de vous restaurer.

Et ce n’est pas tout !

À partir du 1er septembre, nous commencerons à vous présenter progressivement les exposants qui participeront au salon.

?? Pour ne manquer aucune présentation, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram PierresdeTerreHappy

Que vous soyez à la recherche de bien-être, de nouvelles découvertes, de créations artisanales, de thérapies, de produits naturels ou simplement curieux de découvrir de nouveaux univers, rendez-vous les 24 & 25 octobre à Voujeaucourt ! ???

On vous attend nombreux pour cette 2? édition ! ?? .

Salle espace la Cray Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 45 11 82 pierresdeterrehappy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon mieux-vivre et bien-être Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)