Salon mieux-vivre et bien-être Voujeaucourt
samedi 24 octobre 2026 · Voujeaucourt
Informations pratiques
Voujeaucourt
Salon mieux-vivre et bien-être
Salle espace la Cray Voujeaucourt Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
?? 2? ÉDITION DU SALON MIEUX-VIVRE & BIEN-ÊTRE DE VOUJEAUCOURT ??
Après une première édition couronnée de succès en 2025, avec 46 exposants et plus de 2 000 visiteurs sur le week-end, nous sommes heureux de vous retrouver pour une deuxième édition ! ??
?? 24 & 25 octobre 2026
?? Espace de la Cray Voujeaucourt
Cette année, ce sont 50 à 60 exposants qui seront réunis pour vous faire découvrir leurs univers, leurs savoir-faire et leurs pratiques.
? Et toujours avec la même philosophie
?? 1 artisan, créateur ou revendeur par domaine d’activité
?? 2 thérapeutes ou praticiens maximum par domaine
Notre objectif vous proposer un salon riche, varié et diversifié, en évitant de retrouver de nombreux exposants proposant exactement les mêmes choses.
?? L’entrée est GRATUITE
?? Le parking est GRATUIT
?? Et pour profiter pleinement du week-end, 2 food-trucks seront présents sur place pour vous permettre de vous restaurer.
Et ce n’est pas tout !
À partir du 1er septembre, nous commencerons à vous présenter progressivement les exposants qui participeront au salon.
?? Pour ne manquer aucune présentation, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram PierresdeTerreHappy
Que vous soyez à la recherche de bien-être, de nouvelles découvertes, de créations artisanales, de thérapies, de produits naturels ou simplement curieux de découvrir de nouveaux univers, rendez-vous les 24 & 25 octobre à Voujeaucourt ! ???
On vous attend nombreux pour cette 2? édition ! ?? .
Salle espace la Cray Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 45 11 82 pierresdeterrehappy@gmail.com
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English :
L’événement Salon mieux-vivre et bien-être Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)