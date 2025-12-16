Salon Mille & Une Idées Mulhouse

Salon Mille & Une Idées

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-19

Pendant quatre jours, vous faites le plein d’idées, de matières et d’inspiration — 100 % DIY. Couture, crochet, broderie, tricot, scrapbooking, macramé, carterie, kirigami, quilling… vous butinez de stand en stand, découvrez des nouveautés, échangez avec des créateurs et trouvez tout le matériel pour vos prochains projets.

Des ateliers vous attendent, que vous soyez grand débutant ou déjà très habile de vos mains. Vous repartez avec des gestes appris, des créations commencées et des projets plein la tête. Un rendez-vous unique, une seule fois par an, pour tous les passionnés du fait main. À vos agendas. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 49 03 89 contact@mille-et-une-idees.fr

