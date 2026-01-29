Salon Millepertuis, terre et thérapeute Salle polyvalente Boisset

Salon Millepertuis, terre et thérapeute

Salle polyvalente 7 route de la jourdane Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Le rendez-vous du bien-être revient en mars 2026 pour une nouvelle édition, réunissant thérapeutes, producteurs locaux et associations. Au programme de nombreuses conférences, ateliers et rencontres.

.

Salle polyvalente 7 route de la jourdane Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes association.millepertuis@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The rendez-vous du bien-être returns in March 2026 for a new edition, bringing together therapists, local producers and associations. On the program: numerous conferences, workshops and meetings.

L’événement Salon Millepertuis, terre et thérapeute Boisset a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron