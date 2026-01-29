Salon Millepertuis, terre et thérapeute Salle polyvalente Boisset
Salon Millepertuis, terre et thérapeute Salle polyvalente Boisset samedi 28 mars 2026.
Salon Millepertuis, terre et thérapeute
Salle polyvalente 7 route de la jourdane Boisset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Le rendez-vous du bien-être revient en mars 2026 pour une nouvelle édition, réunissant thérapeutes, producteurs locaux et associations. Au programme de nombreuses conférences, ateliers et rencontres.
.
Salle polyvalente 7 route de la jourdane Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes association.millepertuis@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The rendez-vous du bien-être returns in March 2026 for a new edition, bringing together therapists, local producers and associations. On the program: numerous conferences, workshops and meetings.
L’événement Salon Millepertuis, terre et thérapeute Boisset a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron