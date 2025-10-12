Salon Mine de Livres EVA Blanzy

Salon Mine de Livres

EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Plongez au cœur de l'univers du livre, un événement riche en rencontres et en découvertes.

54 auteurs, une librairie et un relieur vous attendent pour des échanges passionnants.

Ateliers Manga animés par Caro Lyn deux sessions pour les jeunes à partir de 8 ans (matin et après-midi). Sur inscription, 2 € par atelier. Chaque participant repartira avec un tot bag en souvenir.

Tables rondes animées par Yannick Petit (émission Radyonne) 6 auteurs vous présenteront leurs œuvres, explorant des styles littéraires variés.

Invités d'honneur Estelle Tharreau et Christophe Royer viendront partager leur passion pour l'écriture.

EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 60 44 62

