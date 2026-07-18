Informations pratiques

Salon Minéral Expo Paris – 53ᵉ édition Espace Charenton Paris 4 – 6 décembre

Salon Minéraux, Fossiles, Gemmes, Bijoux et Météorites en plein cœur de Paris les 4, 5 et 6 décembre 2026 à l’Espace Charenton 75012 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-04T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-06T18:00:00.000+01:00

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Espace Charenton 327 rue de charenton 75012 Paris Paris



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