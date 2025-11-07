Salon MineraLyon Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement

Salon MineraLyon

Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-07

Le Salon de Minéralogie de Lyon, est l’une des manifestations de la minéralogie nationale incontournable. Il est reconnu par les professionnels et les collectionneurs depuis près de cinquante ans.

English : Salon MineraLyon

The Lyon Mineralogy Show is one of the most important national mineralogy events. It has been recognized by professionals and collectors alike for almost fifty years.

German : Salon MineraLyon

Der Salon de Minéralogie de Lyon, ist eine der wichtigsten nationalen Veranstaltungen der Mineralogie. Er ist seit fast fünfzig Jahren bei Fachleuten und Sammlern anerkannt.

Italiano : Salon MineraLyon

La Mostra di Mineralogia di Lione è uno dei più importanti eventi nazionali di mineralogia. Da quasi cinquant’anni è riconosciuto da professionisti e collezionisti.

Espanol : Salon MineraLyon

El Salón de Mineralogía de Lyon es uno de los acontecimientos nacionales más importantes de la mineralogía. Desde hace casi cincuenta años, goza del reconocimiento de profesionales y coleccionistas.

