Salon MineraLyon Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement
Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-09
2025-11-07
Le Salon de Minéralogie de Lyon, est l’une des manifestations de la minéralogie nationale incontournable. Il est reconnu par les professionnels et les collectionneurs depuis près de cinquante ans.
English : Salon MineraLyon
The Lyon Mineralogy Show is one of the most important national mineralogy events. It has been recognized by professionals and collectors alike for almost fifty years.
German : Salon MineraLyon
Der Salon de Minéralogie de Lyon, ist eine der wichtigsten nationalen Veranstaltungen der Mineralogie. Er ist seit fast fünfzig Jahren bei Fachleuten und Sammlern anerkannt.
Italiano : Salon MineraLyon
La Mostra di Mineralogia di Lione è uno dei più importanti eventi nazionali di mineralogia. Da quasi cinquant’anni è riconosciuto da professionisti e collezionisti.
Espanol : Salon MineraLyon
El Salón de Mineralogía de Lyon es uno de los acontecimientos nacionales más importantes de la mineralogía. Desde hace casi cincuenta años, goza del reconocimiento de profesionales y coleccionistas.
