Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateur 3ème édition Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-13 19:00:00

2025-07-12

3ème édition du Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateur.



Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 19 94 universmineraux@outlook.fr

English :

3rd edition of the Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateur.



A wide variety of minerals in all their forms, from different origins, in a multitude of shapes and colors, whose sparkle will light up the eyes of young and old alike.

German :

3. Ausgabe der Messe für Mineralien, Fossilien und Designerschmuck.



Große Vielfalt an Mineralien in allen Formen und aus verschiedenen Herkunftsländern, in zahlreichen Formen und Farben, deren Glitzern die Augen von Groß und Klein zum Leuchten bringen wird.

Italiano :

terza edizione della Mostra di Minerali, Fossili e Gioielli d’Autore.



Un’ampia varietà di minerali in tutte le loro forme e provenienze, in tante forme e colori, i cui scintillii illumineranno gli occhi di grandi e piccini.

Espanol :

3ª edición del Salón de Minerales, Fósiles y Joyería de Diseño.



Una gran variedad de minerales en todas sus formas, y de diferentes orígenes, en muchas formas y colores, cuyos destellos iluminarán los ojos de grandes y pequeños.

