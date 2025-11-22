Salon Minéraux Fossiles Bijoux TARBES Tarbes

Salon Minéraux Fossiles Bijoux

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Hexagone Minéral vous donne rendez-vous pour le 3ème Salon Minéraux Fossiles Bijoux.

Pour animer cet événement, nous nous associerons à 20-25 exposants professionnels et amateurs, connus pour la qualité de leur stand. Ces spécialistes montreront aux visiteurs leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, des quatre coins de France et bien-sûr des Pyrénées.

Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques.

Les collectionneurs comme les curieux pourront découvrir à cette occasion de nombreux minéraux et fossiles provenant de la chaîne des Pyrénées avec de belles surprises sorties des collections pour l’occasion.

Ce salon ravira les collectionneurs toujours à la recherche de spécimens esthétiques et rares et émerveillera à coup sûr les néophytes et les plus jeunes en les sensibilisant au patrimoine minéralogique de la région.

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 10h à 19h

Dimanche 10h à 18h

Espace détente Buvette

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 21 67 49 davidchauvaud@yahoo.fr

English :

Hexagone Minéral invites you to the 3rd Salon Minéraux Fossiles Bijoux.

To bring this event to life, we’ll be joining forces with 20-25 professional and amateur exhibitors, renowned for the quality of their stands. These specialists will be showing visitors their latest products from all over the world, from the four corners of France and, of course, from the Pyrenees.

To further meet the expectations of the public, the organizers will also be offering a free expert appraisal service for those wishing to have their mineralogical or paleontological finds determined.

On this occasion, collectors and the curious alike will be able to discover numerous minerals and fossils from the Pyrenean chain, with some nice surprises brought out of the collections for the occasion.

The show will delight collectors who are always on the lookout for aesthetic and rare specimens, and is sure to amaze neophytes and younger visitors alike by raising their awareness of the region’s mineralogical heritage.

OPENING HOURS

Saturday: 10am to 7pm

Sunday: 10 am to 6 pm

Relaxation area Refreshment bar

German :

Hexagone Minéral lädt Sie zum 3. Salon Minéraux Fossiles Bijoux ein.

Um dieses Ereignis zu beleben, werden wir uns mit 20-25 professionellen und Amateurausstellern zusammenschließen, die für die Qualität ihrer Stände bekannt sind. Diese Spezialisten werden den Besuchern ihre neuesten Produkte aus der ganzen Welt, aus allen Ecken Frankreichs und natürlich aus den Pyrenäen zeigen.

Um den Erwartungen des Publikums noch besser gerecht zu werden, bieten die Organisatoren auch einen kostenlosen Expertenservice für all diejenigen an, die ihre mineralogischen oder paläontologischen Funde bestimmen lassen möchten.

Sammler und Neugierige können bei dieser Gelegenheit zahlreiche Mineralien und Fossilien aus den Pyrenäen entdecken, darunter auch Überraschungen aus den Sammlungen.

Diese Messe wird Sammler begeistern, die immer auf der Suche nach ästhetischen und seltenen Exemplaren sind, und Neulinge und jüngere Menschen mit Sicherheit in Staunen versetzen, indem sie sie für das mineralogische Erbe der Region sensibilisieren.

ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag: 10 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Entspannungsbereich Getränkestand

Italiano :

Hexagone Minéral vi invita al 3° Salon Minéraux Fossiles Bijoux.

Per dare vita a questo evento, uniremo le forze con 20-25 espositori professionisti e amatoriali, rinomati per la qualità dei loro stand. Questi specialisti presenteranno ai visitatori le loro ultime novità provenienti da tutto il mondo, dai quattro angoli della Francia e, naturalmente, dai Pirenei.

Per soddisfare ulteriormente le aspettative del pubblico, gli organizzatori offriranno anche un servizio di perizia gratuito per coloro che desiderano far determinare i propri reperti mineralogici o paleontologici.

In questa occasione, collezionisti e curiosi potranno scoprire un gran numero di minerali e fossili provenienti dalla catena montuosa dei Pirenei, oltre ad alcune meravigliose sorprese tirate fuori dalle collezioni per l’occasione.

La mostra farà la gioia dei collezionisti sempre alla ricerca di esemplari rari ed estetici, e piacerà anche ai neofiti e ai visitatori più giovani, sensibilizzandoli al patrimonio mineralogico della regione.

ORARI DI APERTURA

Sabato: dalle 10.00 alle 19.00

Domenica: dalle 10 alle 18

Area relax Bar per il ristoro

Espanol :

Hexagone Minéral le invita al 3er Salón Minéraux Fossiles Bijoux.

Para dar vida a este evento, nos asociaremos con 20-25 expositores profesionales y aficionados, reconocidos por la calidad de sus stands. Estos especialistas mostrarán a los visitantes sus últimos productos procedentes de todo el mundo, de los cuatro puntos cardinales de Francia y, por supuesto, de los Pirineos.

Para responder mejor a las expectativas del público, los organizadores propondrán también un servicio gratuito de peritaje para quienes deseen determinar sus hallazgos mineralógicos o paleontológicos.

En esta ocasión, coleccionistas y curiosos podrán descubrir un gran número de minerales y fósiles procedentes de la cordillera pirenaica, así como algunas magníficas sorpresas sacadas de las colecciones para la ocasión.

La exposición hará las delicias de los coleccionistas, siempre a la búsqueda de ejemplares raros y estéticos, y seguramente encantará a los neófitos y a los visitantes más jóvenes, sensibilizándolos al patrimonio mineralógico de la región.

HORARIOS DE APERTURA

Sábado: de 10.00 a 19.00 h

Domingo: de 10:00 a 18:00

Zona de descanso Bar

