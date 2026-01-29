Salon Minéraux Fossiles Bijoux TARBES Tarbes
Salon Minéraux Fossiles Bijoux TARBES Tarbes samedi 7 février 2026.
Salon Minéraux Fossiles Bijoux
TARBES 2 rue Joliot-Curie Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07
Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.
Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore!!
Exposition et vente de
– Minéraux de France, Portugal, Maroc, Madagascar, etc.
– Fossiles de France, Maroc, Madagascar, etc.
– Bijoux de créateur en pierres naturelles
– Gemmes
Entrée gratuite
Parking gratuit
Exposants professionnels
Nous serons heureux de vous faire partager notre passion.
.
TARBES 2 rue Joliot-Curie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 21 67 49 davidchauvaud@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A wide variety of minerals in all their forms, and from various origins, in many shapes and colors, whose sparkles will light up the eyes of young and old alike.
Jewelry, some handmade by artisans who will be exhibiting their creations, cabochons, pendants, lithotherapy and much more!
Exhibition and sale of
– Minerals from France, Portugal, Morocco, Madagascar, etc.
– Fossils from France, Morocco, Madagascar, etc.
– Designer jewelry in natural stones
– Gems
Free admission
Free parking
Professional exhibitors
We look forward to sharing our passion with you.
L’événement Salon Minéraux Fossiles Bijoux Tarbes a été mis à jour le 2026-01-27 par OT de Tarbes|CDT65