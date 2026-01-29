Salon Minéraux Fossiles Bijoux TARBES Tarbes

Salon Minéraux Fossiles Bijoux

Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore!!

Exposition et vente de

– Minéraux de France, Portugal, Maroc, Madagascar, etc.

– Fossiles de France, Maroc, Madagascar, etc.

– Bijoux de créateur en pierres naturelles

– Gemmes

Entrée gratuite

Parking gratuit

Exposants professionnels

Nous serons heureux de vous faire partager notre passion.

TARBES 2 rue Joliot-Curie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 21 67 49 davidchauvaud@yahoo.fr

English :

A wide variety of minerals in all their forms, and from various origins, in many shapes and colors, whose sparkles will light up the eyes of young and old alike.

Jewelry, some handmade by artisans who will be exhibiting their creations, cabochons, pendants, lithotherapy and much more!

Exhibition and sale of

– Minerals from France, Portugal, Morocco, Madagascar, etc.

– Fossils from France, Morocco, Madagascar, etc.

– Designer jewelry in natural stones

– Gems

Free admission

Free parking

Professional exhibitors

We look forward to sharing our passion with you.

