Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes d’Aix en Provence + Exposition l’Histoire de nos Ancêtres Espace polyvalent Arbois-Duranne Aix-en-Provence

Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes d’Aix en Provence + Exposition l’Histoire de nos Ancêtres

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h. Espace polyvalent Arbois-Duranne 955 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Exposition Vente Expertise. Ce Salon sur 600 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire… Avec des animations gratuites pour les enfants.

Venez découvrir les merveilles de la terre ! Minéraux d’une valeur scientifique inestimable. Gemmes et Bijoux d’une beauté remarquable. L’esprit du Salon est ouvert à tout public Amateurs, Collectionneurs et Enfants !



Grâce à ses 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations ! Du Cailloux à 1€ au collier d’une valeur inestimable ! Découvrez les bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie.



Vous aimerez les Bijoux de Créateurs !



Ne manquez pas les célèbres chantiers de fouilles qui seront mis à disposition gratuitement pour les petits !



Pour cette 1ère édition du Salon des Minéraux nous avons le plaisir d’accueillir l’Exposition l’Histoire de nos Ancêtres. Cette exposition sur 150 m² retrace l’évolution de l’Homme de l’Australopithèque à l’Homo-Sapiens en passant par l’Homme de Néandertal par le biais de 8 bustes. Un espace dédié à Lucy, notre ancêtre la plus connu y sera présenté.



Les enfants pourront participer gratuitement à l’atelier de peinture aux ocres naturelles.

Restauration sur place Parking gratuit. .

Espace polyvalent Arbois-Duranne 955 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 10 96 46 richard.blanc@animotions.fr

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English :

Exhibition Sales Expertise. This 600 m² show invites you on a journey through time, between knowledge and imagination? With free activities for children.

L’événement Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes d’Aix en Provence + Exposition l’Histoire de nos Ancêtres Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence