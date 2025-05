Salon minéraux, fossiles et bijoux – Salle René Coicaud Bergerac, 31 mai 2025 10:00, Bergerac.

Dordogne

Salon minéraux, fossiles et bijoux Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac Dordogne

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 19:00:00

2025-05-31

Venez participer au salon organisé par l’association Univers Minéraux le week-end du 31 mai et 1er juin 2025 à la salle René Coicaud à Bergerac.

Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de diverses provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore!! .

Salle René Coicaud Route de la Brunetière

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 19 94 universmineraux@outlook.fr

English : Salon minéraux, fossiles et bijoux

Come and take part in the show organized by the Univers Minéraux association on the weekend of May 31st and June 1st 2025 at the Salle René Coicaud in Bergerac.

German : Salon minéraux, fossiles et bijoux

Nehmen Sie an der von der Vereinigung Univers Minéraux organisierten Messe teil, die am Wochenende des 31. Mai und 1. Juni 2025 in der Halle René Coicaud in Bergerac stattfindet.

Italiano :

Partecipate alla mostra organizzata dall’associazione Univers Minéraux nel fine settimana del 31 maggio e 1 giugno 2025 presso la Salle René Coicaud di Bergerac.

Espanol : Salon minéraux, fossiles et bijoux

Participe en la exposición organizada por la asociación Univers Minéraux el fin de semana del 31 de mayo y el 1 de junio de 2025 en la Sala René Coicaud de Bergerac.

