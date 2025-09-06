Salon minéraux, fossiles et bijoux de créateur. Salle Cassadotte Biganos

Salon minéraux, fossiles et bijoux de créateur. Salle Cassadotte Biganos samedi 6 septembre 2025.

Salon minéraux, fossiles et bijoux de créateur.

Salle Cassadotte 189 Rue Joseph-Marie Jacquard Biganos Gironde

3ème édition du salon des minéraux, fossiles et bijoux de créateur.

Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore.

Exposition et vente de:

– Minéraux de: France, Portugal, Maroc, Madagascar, etc…

– Fossiles de: France, Maroc, Madagascar, etc…

– Bijoux de créateur en pierres naturelles.

– Gemmes

Entrée gratuite.

Parkings gratuits.

Exposants professionnels. .

Salle Cassadotte 189 Rue Joseph-Marie Jacquard Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 19 94 universmineraux@outlook.fr

