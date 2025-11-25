Salon Minéraux Fossiles Gemmes Météorites Cristaux & Bien-Être et Bijoux de Créateurs Salle d’Animation Taissy

Salon Minéraux Fossiles Gemmes Météorites Cristaux & Bien-Être et Bijoux de Créateurs

Salle d’Animation 13 Esplanade Colbert Taissy Marne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Tout public

Venez découvrir les merveilles de la terre !

Exposition Vente Expertise. Minéraux d’une valeur scientifique inestimable. Gemmes et bijoux d’une beauté remarquable.

Ce salon sur 400 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire…

Grâce à ces 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations.

Du Cailloux à 1€ au collier d’une valeur inestimable.

Découvrez les bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie.

Vous aimerez les Bijoux de Créateurs.

Restauration sur place Parking gratuit .

Salle d'Animation 13 Esplanade Colbert Taissy 51500 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

