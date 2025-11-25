Salon Minéraux Fossiles Gemmes Météorites Cristaux & Bien-Être et Bijoux de Créateurs Salle d’Animation Taissy
Salon Minéraux Fossiles Gemmes Météorites Cristaux & Bien-Être et Bijoux de Créateurs Salle d’Animation Taissy samedi 21 février 2026.
Salon Minéraux Fossiles Gemmes Météorites Cristaux & Bien-Être et Bijoux de Créateurs
Salle d’Animation 13 Esplanade Colbert Taissy Marne
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-21
Tout public
Venez découvrir les merveilles de la terre !
Exposition Vente Expertise. Minéraux d’une valeur scientifique inestimable. Gemmes et bijoux d’une beauté remarquable.
Ce salon sur 400 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire…
Grâce à ces 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations.
Du Cailloux à 1€ au collier d’une valeur inestimable.
Découvrez les bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie.
Vous aimerez les Bijoux de Créateurs.
Restauration sur place Parking gratuit .
Salle d’Animation 13 Esplanade Colbert Taissy 51500 Marne Grand Est
