Salon Minéraux Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Salon Minéraux Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 6 décembre 2025.
Salon Minéraux
Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Salon minéraux, fossiles, bijoux.
40 exposants du monde entier.
À chaque enfant, un collier avec une véritable dent de requin fossile de 60 millions d’années.
Parking et restauration sur place.
Loteries gratuites toutes les 15 minutes. .
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 03 39 78
English :
Mineral, fossil and jewelry show.
40 exhibitors from around the world.
German :
Messe für Mineralien, Fossilien und Schmuck.
40 Aussteller aus der ganzen Welt.
Italiano :
Mostra di minerali, fossili e gioielli.
40 espositori da tutto il mondo.
Espanol :
Exposición de minerales, fósiles y joyas.
40 expositores de todo el mundo.
L’événement Salon Minéraux Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence