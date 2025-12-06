Salon Minéraux Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Salon Minéraux Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 6 décembre 2025.

Salon Minéraux

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Salon minéraux, fossiles, bijoux.

40 exposants du monde entier.

À chaque enfant, un collier avec une véritable dent de requin fossile de 60 millions d’années.



Parking et restauration sur place.



Loteries gratuites toutes les 15 minutes. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 03 39 78

English :

Mineral, fossil and jewelry show.

40 exhibitors from around the world.

German :

Messe für Mineralien, Fossilien und Schmuck.

40 Aussteller aus der ganzen Welt.

Italiano :

Mostra di minerali, fossili e gioielli.

40 espositori da tutto il mondo.

Espanol :

Exposición de minerales, fósiles y joyas.

40 expositores de todo el mundo.

