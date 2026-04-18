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Salon minéraux Sarrebourg

Salon minéraux Sarrebourg samedi 18 avril 2026.

Adresse : 1 Grand'rue Salle des fêtes -

Ville : 57400 Sarrebourg

Département : Moselle

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Salon minéraux

1 Grand’rue Salle des fêtes – Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Exposition et vente internationale de minéraux, gemmes, fossiles et bijoux. L’entrée est gratuite.Tout public
0  .

1 Grand’rue Salle des fêtes – Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 52 21 44 59  cristalnature58@gmail.com

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English :

International exhibition and sale of minerals, gems, fossils and jewelry. Free admission.

L’événement Salon minéraux Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG