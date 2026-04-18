Salon minéraux

1 Grand’rue Salle des fêtes – Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Exposition et vente internationale de minéraux, gemmes, fossiles et bijoux. L’entrée est gratuite.Tout public

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1 Grand’rue Salle des fêtes – Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 52 21 44 59 cristalnature58@gmail.com

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English :

International exhibition and sale of minerals, gems, fossils and jewelry. Free admission.

L’événement Salon minéraux Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG