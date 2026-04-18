Salon minéraux Sarrebourg
Salon minéraux Sarrebourg samedi 18 avril 2026.
Salon minéraux
1 Grand’rue Salle des fêtes – Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Exposition et vente internationale de minéraux, gemmes, fossiles et bijoux. L’entrée est gratuite.Tout public
0 .
1 Grand’rue Salle des fêtes – Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 52 21 44 59 cristalnature58@gmail.com
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English :
International exhibition and sale of minerals, gems, fossils and jewelry. Free admission.
L’événement Salon minéraux Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG