Salon Miniature et Modélisme Salle des fêtes La Couronne samedi 25 avril 2026.
Salle des fêtes 4 Place du 14 Juillet La Couronne Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
2026-04-25 2026-04-26
Deuxième édition du Salon Miniature et Modélisme, organisée par l’Association Miniature et Modélisme en Charente et le club d’Angoulême Modélisme Ferroviaire
Salle des fêtes 4 Place du 14 Juillet La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11
English :
Second edition of the Salon Miniature et Modélisme, organized by the Association Miniature et Modélisme en Charente and the Angoulême Modélisme Ferroviaire club
