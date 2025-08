Salon Moto Rouen Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly

Salon Moto Rouen Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly vendredi 24 octobre 2025.

Salon Moto Rouen

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des canadiens Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Le Salon Moto de Rouen revient au Parc des Expositions avec une toute nouvelle formule dédiée à la passion du deux-roues, mêlant style, performance et esprit motard. Entre exposants, nouveautés 2025, animations spectaculaires, concerts, simulateurs, et un grand jeu concours, l’événement promet une immersion totale dans l’univers moto. Que vous soyez biker, amateur de road-trip ou simple curieux, c’est le rendez-vous incontournable pour vibrer au rythme des moteurs et des rencontres.

Au programme

– Exposants moto, équipements, accessoires,

– Nouveautés 2025, machine neuves et occasions

– Jeu concours 1 moto, 1 permis, 1 Casque, 1 Stage à gagner !

– Shows, Stunt concerts, DJ Set

– Animations, Simulateur moto GP, plateau permis

– Prestations, barbier, tatoueur, caricaturistes

– Restauration et buvette, par le pub O’kallaghan’s Rouen,

– Rencontres entre passionnés, et clubs de la région,

– Et bien sûr… une ambiance 100% motarde ! .

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 36 01 19 franceevents76@gmail.com

