Salon multi-collection La Loupe

Salon multi-collection La Loupe dimanche 2 novembre 2025.

Salon multi-collection

Place Vauban La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-11-02

La salle des sports de La Loupe reçoit un salon multi-collection le 2 novembre 2025 de 9h à 17h30.

Au programme

Timbres, cartes postales, muselets, monnaies, voitures miniatures, fèves, jouets, livres, vinyles et autres collections.

.

Place Vauban La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 91 73 71 jeanclaude.briere@gmail.com

English :

The Salle des Sports in La Loupe is hosting a multi-collection show on November 2, 2025 from 9am to 5:30pm.

On the program:

Stamps, postcards, snouts, coins, miniature cars, broad beans, toys, books, vinyl and other collections.

German :

In der Sporthalle von La Loupe findet am 2. November 2025 von 9.00 bis 17.30 Uhr eine Multi-Collection-Messe statt.

Auf dem Programm stehen:

Briefmarken, Postkarten, Muselets, Münzen, Modellautos, Bohnen, Spielzeug, Bücher, Vinyl und andere Sammlungen.

Italiano :

La Salle des Sports di La Loupe ospiterà una mostra multi-collezione il 2 novembre 2025 dalle 9.00 alle 17.30.

In programma:

Francobolli, cartoline, corsetti, monete, automobili in miniatura, fave, giocattoli, libri, vinili e altre collezioni.

Espanol :

La Salle des Sports de La Loupe acogerá el 2 de noviembre de 2025, de 9.00 a 17.30 h, un salón multicolección.

En el programa:

Sellos, postales, corsés, monedas, coches en miniatura, habas, juguetes, libros, vinilos y otras colecciones.

L’événement Salon multi-collection La Loupe a été mis à jour le 2025-10-05 par OTs DU PERCHE