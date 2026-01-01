Salon multi-collection Rue du Stade Saint-Georges-des-Groseillers

Salon multi-collection

Rue du Stade Complexe Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 08:30:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Buvette et restauration

Envie d’exposer ? 3 € la table de 1,20 m .

Rue du Stade Complexe Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 33 03 72 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon multi-collection

L’événement Salon multi-collection Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-01-19 par Flers agglo