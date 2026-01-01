Salon multi-collection Rue du Stade Saint-Georges-des-Groseillers
Salon multi-collection Rue du Stade Saint-Georges-des-Groseillers dimanche 25 janvier 2026.
Salon multi-collection
Rue du Stade Complexe Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 08:30:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Buvette et restauration
Envie d’exposer ? 3 € la table de 1,20 m .
Rue du Stade Complexe Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 33 03 72 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon multi-collection
L’événement Salon multi-collection Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-01-19 par Flers agglo