Salon multi-collections Salle polyvalente Stenay

Salle polyvalente 3 Chemin des loisirs Stenay Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-28

Avis aux chineurs et aux collectionneurs avertis ! Les passionnés d’objets rares, de timbres et de souvenirs historiques ont rendez-vous à la salle polyvalente lors de ce salon multi-collections organisé par le Cercle Philatélique.

Que vous soyez amateur de cartes postales anciennes, de monnaies, de capsules de champagne ou de figurines, ce salon est conçu pour favoriser les échanges et les rencontres. L’événement est ouvert tant aux professionnels qu’aux particuliers, offrant ainsi une grande diversité d’objets à la vente ou à l’échange.

Buvette et restauration disponibles sur place pour permettre aux passionnés de prolonger leur visite.

Pour les exposants, le tarif de la table pour l’ensemble du week-end est de 5€.Tout public

Salle polyvalente 3 Chemin des loisirs Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 43 23 82 04 alain.prigot@orange.fr

Calling all bargain hunters and collectors! Fans of rare objects, stamps and historical memorabilia are invited to the Salle Polyvalente for this multi-collection fair organized by the Cercle Philatélique.

Whether you’re a fan of old postcards, coins, champagne capsules or figurines, this show is designed to encourage exchanges and encounters. The event is open to both professionals and private individuals, offering a wide variety of items for sale or exchange.

Refreshments and refreshments available on site, to enable enthusiasts to extend their visit.

For exhibitors, the price per table for the whole weekend is 5?

