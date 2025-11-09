Salon multicollection Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie

Salon multicollection

Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Organisé par par l’association des Collectionneurs d’Andaine.

Ce salon de collectionneurs permet l’achat, la vente et l’échange de cartes postales, timbres, monnaie, étiquettes de fromages, jouets anciens, etc..

Tarifs (public) 1 €, gratuit (- 18 ans). .

Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

English : Salon multicollection

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon multicollection Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne