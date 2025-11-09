Salon multicollection Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie
Salon multicollection Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 9 novembre 2025.
Salon multicollection
Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Organisé par par l’association des Collectionneurs d’Andaine.
Ce salon de collectionneurs permet l’achat, la vente et l’échange de cartes postales, timbres, monnaie, étiquettes de fromages, jouets anciens, etc..
Tarifs (public) 1 €, gratuit (- 18 ans). .
Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66
English : Salon multicollection
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon multicollection Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne