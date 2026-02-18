Salon Multicollection Place Belle Croix Falaise
Place Belle Croix Les Halles de Falaise Falaise Calvados
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
2026-03-08
L’association Philatélie de Falaise, organise le dimanche 8 mars, de 9 h à 17 h 30, sous les halles, place Belle Croix de Falaise son 31e salon multi-collections, sur les timbres, cartes postales, capsules de champagne, trains et autos miniatures, parfums, livres, monnaies, billets, fèves, télécartes.
Entrée à 2 € (gratuite pour les moins de 14 ans).
Restauration sur place.
Renseignements 06 45 93 04 16 06 35 24 19 51. .
Place Belle Croix Les Halles de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 35 24 19 51
English : Salon Multicollection
The Falaise Philately Association is organising its 31st multi-collection show on Sunday 8 March, from 9 a.m. to 5.30 p.m. in the Halles, Place Belle Croix, Falaise.
