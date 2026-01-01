Salon multicollections place de la Liberté Lurcy-Lévis

Salon multicollections

place de la Liberté Marché couvert Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Véritable caverne d’Ali Baba pour les passionnés de collections et de patrimoine.

Organisé par l’Amicale des collectionneurs et de la culture locale lurcyquoise le 25e Salon multicollections promet journée riche en découvertes, échanges et souvenirs.

place de la Liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 75 06 62

English :

A veritable Ali Baba’s cave for enthusiasts of collections and heritage.

Organized by the Amicale des collectionneurs et de la culture locale lurcyquoise, the 25th Salon multicollections promises a day rich in discoveries, exchanges and memories.

