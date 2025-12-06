Salon Natural Hair Academy Parc des Expositions Marseille

Salon Natural Hair Academy

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 10 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Le succès et la longévité de la NHA peuvent être attribués à sa capacité de rassembler des femmes noires et métissées du monde entier.

En 2012, la NHA fut créée pour encourager les femmes noires et métissées françaises à adopter leurs cheveux naturels et à promouvoir le mouvement du retour aux cheveux naturels 200 participantes et 3 exposants participèrent à la première édition.







Treize ans plus tard, la NHA est devenue le plus grand événement grand public pour les femmes noires et métissées en Europe et a considérablement développé sa portée, sa mission et sa vision.







Pour célébrer leurs différences, leurs similitudes, leur unicité et leur solidarité, les organisateurs cherchent à inspirer en permanence le public par le biais de panels et d’ateliers pertinents, tandis que les participantes profitent de deux journées complètes de divertissement, de musique, de mode, de beauté, de gastronomie… .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

NHA’s success and longevity can be attributed to its ability to bring together black and mixed-race women from all over the world.

German :

Der Erfolg und die Langlebigkeit der NHA können auf ihre Fähigkeit zurückgeführt werden, schwarze und gemischtrassige Frauen aus der ganzen Welt zusammenzubringen.

Italiano :

Il successo e la longevità della NHA sono da attribuire alla sua capacità di riunire donne nere e meticcie di tutto il mondo.

Espanol :

El éxito y la longevidad de la NHA pueden atribuirse a su capacidad para reunir a mujeres negras y mestizas de todo el mundo.

