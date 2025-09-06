Salon Nature Maison et Déco Nouméa

Salon Nature Maison et Déco Nouméa samedi 6 septembre 2025.

Nouvelle-Calédonie

Salon Nature Maison et Déco Nouméa, New Caledonia, 98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : Samedi 2025-09-06 08:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-06

Le Salon Nature Maison et Déco un incontournable pour les amoureux de la décoration et du bien-être chez soi.

Nouméa, New Caledonia, 98800

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 6 87 77 22 27 actionpubnc@gmail.com

English :

Le Salon Nature Maison et Déco: a must for lovers of home decoration and well-being.

German :

Die Messe Nature Maison et Déco: ein Muss für alle, die die Dekoration und das Wohlbefinden zu Hause lieben.

Italiano :

Il Salone della Natura, della Casa e del Decò: un appuntamento imperdibile per chi ama l’arredamento e il benessere della casa.

Espanol :

El Salón de la Naturaleza, el Hogar y la Decoración: una cita ineludible para los amantes de la decoración y el bienestar en el hogar.

L’événement Salon Nature Maison et Déco Nouméa a été mis à jour le 2025-04-30 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie