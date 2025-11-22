Salon Naturellement Nature et Bien-être

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-22

Découvrez le Salon Naturellement Edition Anniversaire à Barbezieux-Saint-Hilaire! Exposants bio, conférences sur la santé et développement personnel, restauration saine, et plus. Un rendez-vous bien-être à ne pas manquer!

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 00 31 40

English : Salon Naturellement Nature et Bien-être

Discover the Naturally ‘Anniversary Edition’ Fair in Barbezieux-Saint-Hilaire! Organic exhibitors, conferences on health and personal development, healthy food, and more. A wellness event not to be missed!

German : Salon Naturellement Nature et Bien-être

Entdecken Sie den Salon Naturellement Edition Anniversaire in Barbezieux-Saint-Hilaire! Bio-Aussteller, Vorträge über Gesundheit und persönliche Entwicklung, gesundes Essen und vieles mehr. Ein Wellness-Treffen, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano : Salon Naturellement Nature et Bien-être

Scoprite il Salon Naturellement Anniversary Edition a Barbezieux-Saint-Hilaire! Espositori biologici, conferenze su salute e sviluppo personale, alimentazione sana e molto altro. Un evento di benessere da non perdere!

Espanol : Salon Naturellement Nature et Bien-être

¡Descubra el Salón Naturellement Edición Aniversario en Barbezieux-Saint-Hilaire! Expositores ecológicos, conferencias sobre salud y desarrollo personal, alimentación sana y mucho más. ¡Un evento de bienestar que no se puede perder!

L’événement Salon Naturellement Nature et Bien-être Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme du Sud Charente