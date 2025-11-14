Salon Noël artisanal de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Salon Noël artisanal de Martigues

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025 le dimanche de 10h à 19h. Le vendredi de 14h à 20h. Le samedi de 10h à 22h30. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Le Noël artisanal de Martigues, événement de grande envergure, reçoit cette année 150 exposants pour le bonheur de quelques 10000 visiteurs.

Il propose des milliers d’idées cadeaux.

C’est pour tous la possibilité de faire les emplettes de noël dans une délicieuse ambiance de fête colorée, parfumée et magique à la rencontre de l’originalité et de l’insolite.

Un espace restauration proposera « Les tables du terroir », midi et soir.



Côté Artisanat d’art potiers, sculpteurs, céramistes, raku, faïenciers, ébénistes, ferronnerie, peintres, marqueterie, créateurs en bijoux précieux, semi-précieux, fantaisies et couture, vêtements hommes, femmes, enfants, chaussures, chapeliers, accessoiristes, maroquinerie, fleuristes, linges de maison, savonniers, lampes, bouillotes végétales, décorateurs d’intérieur, décorations végétales, décorations de noël, santons, produits de bien être, peluches, jeux, jouets en bois, article culinaire, cartonnage, coutellerie, coquillage etc……



Côté Gastronomie spécialités du terroir, vins , rhum, liqueurs de toutes régions, champagne, café, thés, infusions, chocolats, crème de marrons, nougats, miel, confiture, pâtes de fruits, pâtisseries, pains épice, marrons glacés, bonbons, pâtisseries, crêpes, glaces, macarons, fromage, charcuteries des montagnes, charcuteries corses, charcuterie ibérique, produits espagnols, produits italiens, spécialités réunionnaises, grecques, mexicaines, gâteaux orientaux, truffes, foie gras, confits, champignons, pains spéciaux, fougasses, navettes, huile d’olive, tapenades, tomates séchées, noix, etc…



Les visiteurs recevront un accueil de gourmet garanti avec dégustation sur les stands de foie gras, vins, champagne, charcuterie, fromage, pains d’épice, gâteaux, crêpes, chocolats, nougats, miel, liqueurs… .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

English :

The Martigues craft Christmas, a large-scale event, this year welcomes 150 exhibitors for the pleasure of some 10,000 visitors.

German :

Die kunsthandwerkliche Weihnacht in Martigues, eine Veranstaltung von großer Bedeutung, empfängt dieses Jahr 150 Aussteller, die rund 10.000 Besucher erfreuen werden.

Italiano :

La Fiera di Natale di Martigues è un evento importante, che quest’anno ha accolto 150 espositori per la gioia di circa 10.000 visitatori.

Espanol :

La Navidad artesanal de Martigues, un evento de gran envergadura, acoge este año a 150 expositores para el disfrute de unos 10.000 visitantes.

