Salon normand de l’artisanat coutelier Rouen

Salon normand de l’artisanat coutelier

13 Rue Saint-Gilles Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Les 22 et 23 novembre 2025, se tiendra la 4e édition du Salon Normand de l’Artisanat Coutelier au musée industriel EXPOTEC 103. Deux journées d’animations d’initiations et de démonstrations autour de la forge.

Lors de ces deux jours d’évènement, couteliers régionaux et nationaux se donnent rendez-vous. Vous pourrez découvrir les différentes facettes du métier d’art de coutelier et un savoir-faire artisanal. .

