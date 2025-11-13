Salon Nouvelle Vie Pro : prenez un nouveau départ ! Espace Champerret Paris
Salon Nouvelle Vie Pro : prenez un nouveau départ ! Espace Champerret Paris jeudi 13 novembre 2025.
Au programme :
Coaching, formations, financements, création d’entreprise, découverte de métiers : trouvez toutes les informations et les bons contacts pour une vie pro qui vous correspond !
Plus de 150 exposants seront présents pour répondre à toutes vos questions sur la reconversion, la création d’entreprise ou la montée en compétences !
Il y aura également un village 50+ dédié à l’emploi des séniors.
Cet événement est gratuit sur inscription
Ne manquez pas cette opportunité !
Vous souhaitez donner un nouveau tournant à votre carrière ? Alors ne loupez pas le salon "Nouvelle Vie Pro" Jeudi 13 Novembre à l'Espace Champerret de 9h à 18h !
Le jeudi 13 novembre 2025
de 09h00 à 18h00
gratuit
Public adultes.
Espace Champerret 6 Rue Jean Oestreicher 75017 Paris