Salon Nouvelle Vie Pro : prenez un nouveau départ ! Espace Champerret Paris

Au programme :

Coaching, formations, financements, création d’entreprise, découverte de métiers : trouvez toutes les informations et les bons contacts pour une vie pro qui vous correspond !

Plus de 150 exposants seront présents pour répondre à toutes vos questions sur la reconversion, la création d’entreprise ou la montée en compétences !

Il y aura également un village 50+ dédié à l’emploi des séniors.

Cet événement est gratuit sur inscription

Ne manquez pas cette opportunité !

Vous souhaitez donner un nouveau tournant à votre carrière ? Alors ne loupez pas le salon “Nouvelle Vie Pro” Jeudi 13 Novembre à l’Espace Champerret de 9h à 18h !

Le jeudi 13 novembre 2025

de 09h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T10:00:00+01:00

fin : 2025-11-13T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T09:00:00+02:00_2025-11-13T18:00:00+02:00

Espace Champerret 6 Rue Jean Oestreicher 75017 Paris