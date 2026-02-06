Salon OCCAZIQUE Najac
Salon OCCAZIQUE Najac dimanche 26 avril 2026.
Salon OCCAZIQUE
place Suzette Véry Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Bourse de matériel de musique d’occasion organisé par CulturaNajac
DIMANCHE 26 AVRIL DE 10H A 18H
Ouvert aux amateurs.trices, ou professionnel.les qui proposent l’exposition, la vente, l’échange de tout matériel de musique et de scène.
Réparateurs bien venu.es !
A la Salle des Fêtes de Najac !
Bar, restauration rapide.
Entrée gratuite !
Inscriptions et renseignements lenajac@orange.fr ; 06 73 84 56 36 .
place Suzette Véry Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 73 84 56 36 occazique@orange.fr
English :
Used music equipment market organized by CulturaNajac
L’événement Salon OCCAZIQUE Najac a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)