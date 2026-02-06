Salon OCCAZIQUE Najac

Salon OCCAZIQUE

Bourse de matériel de musique d’occasion organisé par CulturaNajac

DIMANCHE 26 AVRIL DE 10H A 18H

Ouvert aux amateurs.trices, ou professionnel.les qui proposent l’exposition, la vente, l’échange de tout matériel de musique et de scène.

Réparateurs bien venu.es !

A la Salle des Fêtes de Najac !

Bar, restauration rapide.

Entrée gratuite !

Inscriptions et renseignements lenajac@orange.fr ; 06 73 84 56 36 .

place Suzette Véry Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 73 84 56 36 occazique@orange.fr

English :

Used music equipment market organized by CulturaNajac

