SALON OCC’YGÈNE MEETT Aussonne

SALON OCC’YGÈNE

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Tourisme, randonnées et loisirs, on respire à pleins poumons au Salon Occ’Ygène !

Bienvenue au paradis des globe-trotteurs.

Que vous rêviez d’une escapade en Occitanie, d’un trek dans les Pyrénées, d’une évasion en Europe, d’une aventure à l’autre bout du monde, ou de découvrir la France autrement votre prochaine aventure commence ici !

Au programme 250 professionnels à votre disposition ! Venez rencontrer des experts issus de diverses agences spécialisées dans les loisirs outdoor, des offices de tourisme, des hébergements, des destinations locales et internationales, ainsi que des agences de trekking, prêts à répondre à toutes vos questions. Un espace Outdoor complet vous attend avec des équipements, des randonnées inédites et des activités adaptées à tous les niveaux. De plus, l’espace VANLIFE de 2 000 m² vous permet de découvrir les derniers vans à acheter ou louer, ainsi que tout le matériel nécessaire pour les aménager et les rénover à votre guise.

Aventurier ? Echangez sur des retours d’expériences de voyages, recevez les bons plans dans la convivialité, retrouvez des bloggeurs, des globes-trotters, autour du bivouac des RENCONTRES VOYAGEURS. C’est déjà le voyage ! .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 45 45 contact@toulouse-evenements.com

English :

Tourism, hiking and leisure you can breathe a sigh of relief at Salon Occ?Ygène!

Welcome to a globetrotter’s paradise.

