Salon Octobre rose de Créon Espace culturel Les Arcades Créon

Salon Octobre rose de Créon Espace culturel Les Arcades Créon samedi 11 octobre 2025.

Salon Octobre rose de Créon

Espace culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le salon Octobre Rose se déroule au Centre culturel Les Arcades à la mémoire de Natacha Schmitter, ancienne conseillère municipale. L’événement est organisé avec la participation de Prév’M, du CPTS de l’Entre-deux-Mers, de la Maison de Santé Créonnaise, d’Enosis Créon, de la pharmacie de l’Entre-deux-Mers, de la ligue contre le cancer et de la mairie de Créon. La bibliothèque de Créon est présente à l’entrée du hall. Le salon propose des informations et actions autour de la prévention et du soutien aux personnes concernées par le cancer du sein, notamment l’auto-palpation et les gestes de dépistage. Le thème de l’édition est Ensemble, faisons reculer le cancer du sein. .

Espace culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 00 85

English : Salon Octobre rose de Créon

German : Salon Octobre rose de Créon

Italiano :

Espanol : Salon Octobre rose de Créon

L’événement Salon Octobre rose de Créon Créon a été mis à jour le 2025-10-01 par OT de l’Entre-deux-Mers