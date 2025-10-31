Salon OFF à l’Héronnière Salle de l’Héronnière

Salon OFF à l’Héronnière Salle de l’Héronnière vendredi 31 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

En parallèle de la 32e édition du Salon d’Art, l’Association Familiale Rurale de la commune qui organise toute l’année des cours de loisirs créatifs organise un salon OFF à l’Héronnière ! Les arts visuels ne sont pas réservés aux professionnels, de nombreux amateurs, habitants de la commune ou des alentours, pratiquent la peinture ou la sculpture.Ils exposent leurs oeuvres salle de l’Héronnière et présentent également les activités de l’association. Sur les jours et horaires d’ouverture du Salon d’Art Du samedi 25 octobre au 9 novembre 2025, du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 (fermé les lundis) __________________________________Horaires d’ouverture :lundi : fermédu mardi au dimanche : de 14h30 à 18h30__________________________________ Rendez-vous Salle de l’Héronnière, 1bis rue du Pressoir, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Salle de l’Héronnière 44860

0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr