Salon Ohhh La Vache ! Parc des expositions Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Salon Ohhh La Vache !

Parc des expositions Avenue des Cités Unies Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Deux jours de concours bovins, d’animations et de marché fermier au Parc Expo, avec 500 animaux sur les rings et des surprises pour toute la famille.

Un week-end pour découvrir l’agriculture morbihannaise

Le temps d’un week-end, le Parc Expo de Pontivy se transforme en vitrine de l’agriculture du Morbihan. Ohhh la vache ! rassemble éleveurs, producteurs, professionnels et curieux autour d’un même terrain de découverte, en accès entièrement gratuit.

500 animaux en concours. Tout le week-end, 500 animaux et leurs éleveurs défilent sur les rings devant des jurys professionnels chargés de désigner les meilleurs d’entre eux. Le samedi met à l’honneur les concours Charolais (inter-régional), Blonde d’Aquitaine (régional), Pie Rouge (interdépartemental) et Prim’holstein (départemental), ainsi que le jugement de bétail par les jeunes. Le dimanche enchaîne avec les concours Limousine, Normande et Montbéliarde, la présentation des races locales et le show du meilleur présentateur par les jeunes.

Deux temps forts à ne pas manquer le dimanche : le défilé des enfants avec les veaux à 15h45, puis le défilé de toutes les races sur le ring à 16h30.

Des animations gratuites pour petits et grands

Le salon ne se limite pas aux rings. Les visiteurs peuvent monter à bord d’une moissonneuse batteuse, s’essayer au rodéo sur le taureau mécanique, prendre les commandes d’un simulateur de conduite d’engins agricoles, entrer en salle de traite avec le Professeur Lactus ou décrocher leur diplôme de pilote lors d’un baptême de conduite de tracteur.

Côté découverte, les coulisses de l’agriculture s’ouvrent avec des jeux et des objets agricoles insolites, des ateliers culinaires « bien manger local », le bus « L’aventure du vivant », des démonstrations de dressage de chevaux et de chiens de troupeau, et une exposition de matériels agricoles innovants.

Pour les plus jeunes : course de mini-tracteurs, balades à poneys gratuites et mini-ferme avec éclosions de poussins en direct.

Un grand marché de producteurs tout le week-end et jusqu’à 19h le samedi. L’occasion de rencontrer directement celles et ceux qui produisent près de chez vous et de repartir avec le meilleur du Morbihan dans son panier.

Un concours photo est également organisé : les visiteurs sont invités à voter pour le meilleur cliché.

Organisé par : Société Départementale d’Agriculture du Morbihan (SDA), en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Bretagne, Pontivy Communauté, le Département du Morbihan, la Région Bretagne, la Ville de Pontivy et le Crédit Agricole. Établissements partenaires : lycées Kerlebost et Saint-Ivy de Pontivy, La Touche de Ploërmel, Saint-Yves de Gourin, Anne de Bretagne à Locminé, la MFR de Questembert, Campus Sciences et Nature et le lycée de Kerplouz.

Entrée libre

Petit train gratuit entre les parkings et le Parc Expo .

Parc des expositions Avenue des Cités Unies Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 37 79 84 59

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English :

L’événement Salon Ohhh La Vache ! Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté