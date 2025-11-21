SALON OSEZ L’INDUSTRIE Chambéry – DT SAVOIE Chambéry

2025-11-21T08:00:00+01:00 – 2025-11-21T16:00:00+01:00

Le salon qui rassemble les acteurs de l’industrie en Savoie, l’opportunité de découvrir les métiers et les formations d’un secteur d’avenir. Rendez-vous les 21 et 22 novembre à la Halle Rubanox, à Chambéry. Accès en bus : lignes 2 ou 4, arrêt École du Stade De nombreux espaces et des animations vous attendent pour mieux connaître nos industries et leurs métiers ! Entrée libre et gratuite pour tous, sans inscription.

