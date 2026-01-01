Salon passion voyages à Figeac Figeac

Salon passion voyages à Figeac

Espace Mitterrand, place du Foirail Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 09:30:00

fin : 2026-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Envie de vacances et d’ailleurs ?

Coup d’envoi de l’édition 2026 du Salon Passion Voyages à Figeac, on vous attend ! Toute la journée des professionnels du tourisme représentants le monde entier seront à votre disposition pour parler vacances !

Pour cette journée entièrement dédiée à l’évasion, à l’inspiration et à la découverte du monde. Cet événement incontournable s’adresse à tous les passionnés de voyage, qu’ils soient en quête d’idées, de conseils ou de projets concrets pour leurs prochaines vacances. .

Espace Mitterrand, place du Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 72 73

English :

Fancy a vacation somewhere else?

The 2026 edition of the Salon Passion Voyages kicks off in Figeac, and we’re waiting for you! All day long, tourism professionals from all over the world will be on hand to talk vacations!

For a day entirely dedicated to escape, inspiration and discovery of the world

