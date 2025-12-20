Salon passion voyages Espace étincelle Bergerac

Salon passion voyages

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Vous êtes passionné de voyages ? Envie d’explorer de nouveaux horizons ? Le Salon Passions Voyages est LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux d’évasion!

Plongez dans notre univers en rencontrant nos partenaires et spécialistes venus des quatre coins du globe. Bénéficiez de leurs conseils avisés pour imaginer, construire et préparer votre prochaine escapade sur mesure.

Au fil de la journée, assistez à des conférences captivantes animées par des experts du voyage tendances incontournables, conseils de pro, inspirations inédites… Tout pour booster vos futurs séjours.

Que vous soyez voyageur débutant ou globe-trotteur confirmé, venez faire le plein d’inspiration et donner vie à votre prochain voyage dans nos salons ! .

