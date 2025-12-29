Salon planète et énergies Centre des Congrès Épinal

Salon planète et énergies

Centre des Congrès 7 Avenue de St-Dié Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-25

2026-01-23

Le salon Planète et Energies® est le lieu où les visiteurs pourront aller à la rencontre des professionnels afin d’y récolter informations, conseils et solutions les mieux adaptés à leur logement.

En effet, tout un chacun souhaite vivre dans un logement confortable, ce qui implique bien souvent d’avoir des équipements ou des matériaux performants, notamment en termes d’isolation intérieure et/ou extérieure ou encore de chauffage.Tout public

Centre des Congrès 7 Avenue de St-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est contact@lacompagniedesevenements.com

The Planète et Energies® exhibition is the place where visitors can go to meet professionals in order to gather information, advice and solutions best suited to their home.

Indeed, everyone wants to live in a comfortable home, which often implies having efficient equipment or materials, especially in terms of interior and/or exterior insulation or heating.

