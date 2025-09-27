SALON PLAYMOBIL Gignac
SALON PLAYMOBIL Gignac samedi 27 septembre 2025.
SALON PLAYMOBIL
10 Boulevard du Moulin Gignac Hérault
Tarif : – – -4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Exposition et vente de Playmobil, animations trouvez l’intrus,
concours de dessins boîtes à gagner, pêche à la grue…
Buvette et petite restauration2,5 € avec 1 ticket de tombola offert
Gratuit pour les moins de 6 ans
Exposition et vente de Playmobil, animations trouvez l’intrus,
concours de dessins boîtes à gagner, pêche à la grue…
Buvette et petite restauration2,5 € avec 1 ticket de tombola offert
Gratuit pour les moins de 6 ans .
10 Boulevard du Moulin Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 76 71 28 39
English :
Playmobil exhibition and sale, entertainment: find the intruder,
drawing competition, crane fishing…
Refreshments and snacks2.5 ? with 1 free raffle ticket
Free for children under 6
German :
Ausstellung und Verkauf von Playmobil, Animationen: Finden Sie den Eindringling,
zeichnungswettbewerb mit Gewinnboxen, Kranichangeln…
Getränke und kleine Snacks2,5 ? mit 1 Tombola-Los gratis
Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren
Italiano :
Esposizione e vendita di Playmobil, animazione: trova lo strano,
concorso di disegno, pesca con la gru…
Rinfreschi e snack2,5 ? con 1 biglietto della lotteria in omaggio
Gratuito per i bambini sotto i 6 anni
Espanol :
Exposición y venta de Playmobil, animación: encuentra al raro,
concurso de dibujo, pesca con grúa…
Refrescos y tentempiés2,5€ con 1 boleto de rifa gratis
Gratis para menores de 6 años
L’événement SALON PLAYMOBIL Gignac a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT