SALON PLAYMOBIL Gignac

SALON PLAYMOBIL Gignac samedi 27 septembre 2025.

SALON PLAYMOBIL

10 Boulevard du Moulin Gignac Hérault

Tarif : – – -4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Exposition et vente de Playmobil, animations trouvez l’intrus,

concours de dessins boîtes à gagner, pêche à la grue…

Buvette et petite restauration2,5 € avec 1 ticket de tombola offert

Gratuit pour les moins de 6 ans

Exposition et vente de Playmobil, animations trouvez l'intrus,

concours de dessins boîtes à gagner, pêche à la grue…

Buvette et petite restauration2,5 € avec 1 ticket de tombola offert

Gratuit pour les moins de 6 ans

10 Boulevard du Moulin Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 76 71 28 39

English :

Playmobil exhibition and sale, entertainment: find the intruder,

drawing competition, crane fishing…

Refreshments and snacks2.5 ? with 1 free raffle ticket

Free for children under 6

German :

Ausstellung und Verkauf von Playmobil, Animationen: Finden Sie den Eindringling,

zeichnungswettbewerb mit Gewinnboxen, Kranichangeln…

Getränke und kleine Snacks2,5 ? mit 1 Tombola-Los gratis

Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren

Italiano :

Esposizione e vendita di Playmobil, animazione: trova lo strano,

concorso di disegno, pesca con la gru…

Rinfreschi e snack2,5 ? con 1 biglietto della lotteria in omaggio

Gratuito per i bambini sotto i 6 anni

Espanol :

Exposición y venta de Playmobil, animación: encuentra al raro,

concurso de dibujo, pesca con grúa…

Refrescos y tentempiés2,5€ con 1 boleto de rifa gratis

Gratis para menores de 6 años

