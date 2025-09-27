SALON PLAYMOBIL Gignac

SALON PLAYMOBIL Gignac samedi 27 septembre 2025.

10 Boulevard du Moulin Gignac Hérault

Tarif : – – -4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28

Exposition et vente de Playmobil, animations trouvez l’intrus,
concours de dessins boîtes à gagner, pêche à la grue…

Buvette et petite restauration2,5 € avec 1 ticket de tombola offert
Gratuit pour les moins de 6 ans
10 Boulevard du Moulin Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 76 71 28 39 

English :

Playmobil exhibition and sale, entertainment: find the intruder,
drawing competition, crane fishing…

Refreshments and snacks2.5 ? with 1 free raffle ticket
Free for children under 6

German :

Ausstellung und Verkauf von Playmobil, Animationen: Finden Sie den Eindringling,
zeichnungswettbewerb mit Gewinnboxen, Kranichangeln…

Getränke und kleine Snacks2,5 ? mit 1 Tombola-Los gratis
Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren

Italiano :

Esposizione e vendita di Playmobil, animazione: trova lo strano,
concorso di disegno, pesca con la gru…

Rinfreschi e snack2,5 ? con 1 biglietto della lotteria in omaggio
Gratuito per i bambini sotto i 6 anni

Espanol :

Exposición y venta de Playmobil, animación: encuentra al raro,
concurso de dibujo, pesca con grúa…

Refrescos y tentempiés2,5€ con 1 boleto de rifa gratis
Gratis para menores de 6 años

L’événement SALON PLAYMOBIL Gignac a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT