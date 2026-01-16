Salon Plein les Papilles ! Valexpo Oyonnax

Salon Plein les Papilles !

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Ces rencontres du goût, véritable événement emblématique de la gastronomie et du vin à Oyonnax, rassemblent près de 65 exposants, dans une ambiance conviviale et invitent les visiteurs à la découverte de produits de qualité.

.

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 00 06 communication@oyonnax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des vins et salon artisanat du monde

These rencontres du goût , a truly emblematic event for gastronomy and wine in Oyonnax, bring together some 65 exhibitors in a convivial atmosphere, inviting visitors to discover quality products.

L’événement Salon Plein les Papilles ! Oyonnax a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Haut-Bugey