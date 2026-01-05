Salon Porcelaine Art Pavillon de Buxerolles Limoges

Salon Porcelaine Art

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-26

Limoges, capitale de la porcelaine, et aussi elle fait partie du patrimoine français. C’est le lieu idéal pour organiser un salon international du décor sur porcelaine, pour faire travailler nos porcelainiers, et aussi nos fournisseurs de produits de décoration sur la porcelaine. Vous pourrez assister à plusieurs démonstrations.

L’invitée d’honneur du salon est l’artiste-joaillière Béatrice MAZEROLLE avec Les Bijoux de Passy .

Informations complémentaires auprès des organisateurs Porcelaine Art (en lien). .

porcelaineart.87@gmail.com

English : Salon Porcelaine Art

L’événement Salon Porcelaine Art Limoges a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Limoges Métropole