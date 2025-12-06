Salon postbac 2026 : bien choisir pour réussir Grande Halle de la Villette Paris

Les vendredi 9 et samedi 10 janvier 2026, la Grande Halle de la Villette accueille la 16ᵉ édition du Salon Postbac, un rendez-vous incontournable pour l’orientation des lycéens et de leurs familles. Avec plus de 40 000 visiteurs attendus, cet événement gratuit et ouvert à tous s’inscrit dans un moment stratégique : à quelques jours de l’ouverture de la plateforme Parcoursup, il offre un accompagnement complet pour faire les bons choix et construire sereinement son projet d’avenir.

Un salon conçu pour tous les profils et besoins

Depuis 16 ans, le Salon Postbac accompagne les lycéens, qu’ils soient en filière générale, technologique ou professionnelle, ainsi que leurs parents et enseignants. L’événement propose un espace de dialogue, d’information et d’échange avec :

120 établissements : universités, grandes écoles, IUT, BTS, CFA, CPGE, et formations internationales, tous rassemblés pour répondre aux questions et présenter leurs cursus.

: universités, grandes écoles, IUT, BTS, CFA, CPGE, et formations internationales, tous rassemblés pour répondre aux questions et présenter leurs cursus. Des espaces thématiques comme le Pavillon « Projette ton avenir », dédié aux métiers et formations professionnalisantes dans des secteurs d’avenir tels que le numérique, la santé, l’environnement, ou encore l’industrie créative.

Un coup de pouce sur Parcoursup

Pour aider les lycéens à bien se préparer à l’ouverture de la plateforme Parcoursup le 15 janvier 2025, le salon propose des outils pratiques et pédagogiques :

Des conférences animées par des experts , comme Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup, pour décrypter les nouveautés de la plateforme et mieux comprendre son fonctionnement.

, comme Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup, pour décrypter les nouveautés de la plateforme et mieux comprendre son fonctionnement. Des ateliers pratiques , ouverts aux lycéens dès la seconde, pour simuler des vœux et affiner leur réflexion grâce à des conseils personnalisés.

, ouverts aux lycéens dès la seconde, pour simuler des vœux et affiner leur réflexion grâce à des conseils personnalisés. Des rencontres avec les établissements référencés sur Parcoursup, permettant de poser toutes les questions concrètes et d’obtenir des informations détaillées.

Une orientation sur mesure

Pour ceux qui hésitent encore, le salon met à disposition une équipe de 60 psychologues de l’Éducation nationale (PsyEN), prêts à écouter et guider gratuitement les visiteurs, sans rendez-vous.

Des outils pour préparer l’avenir

Le Salon Postbac ne se limite pas à l’orientation : il propose également des espaces dédiés à la vie étudiante, avec des ateliers sur la recherche d’alternance, un bar à CV animé par des experts, et des associations pour accompagner les parents dans leurs démarches.

Le salon Postbac, le premier rendez-vous d’orientation de tous les lycéens, revient les 9 et 10 janvier 2026 à la Grande Halle de la Villette.

Du vendredi 09 janvier 2026 au samedi 10 janvier 2026 :

vendredi, samedi

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-09T10:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-09T09:00:00+02:00_2026-01-09T18:00:00+02:00;2026-01-10T09:00:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00

Grande Halle de la Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.facebook.com/SalonPostbac https://www.facebook.com/SalonPostbac