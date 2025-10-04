Salon Premier Empire Boulogne-sur-Mer

Salon Premier Empire Boulogne-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

Salon Premier Empire

35 Av. John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

Au programme de ce salon exposition, vente de livres, objets, autographes, costumes, souvenirs, miniatures etc. .

35 Av. John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 73 05

L’événement Salon Premier Empire Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale