Salon Premier Empire
35 Av. John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
Au programme de ce salon exposition, vente de livres, objets, autographes, costumes, souvenirs, miniatures etc. .
35 Av. John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 73 05
L’événement Salon Premier Empire Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale