Salon Prenons soin… bien-être et créateurs Place du Foirail Montfort-en-Chalosse

samedi 13 septembre 2025.

Place du Foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse

Gratuit

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

L’édition de l’automne des Salons Prenons soin… revient !

samedi 13 de 14h à 21h.

dimanche 14 de 10h à 18h.

à la Maison Arts et loisirs, place du Foirail à Montfort-en-Chalosse (40380).

Vous pourrez rencontrer praticiens du bien-être, médiums, créateurs, artistes lors de ce week-end exceptionnel.

Des conférences et ateliers gratuits vous seront proposés tout au long de ces 2 jours par des intervenants passionnés et professionnels.

Le samedi à partir de 19h, place à l’After Zen avec Cercle de chants avec « l’OctogÂme », suivi d’une conférence/atelier de Guidances avec « Prenons soin… Ly-Ca ».

Restauration sur place

Entrée libre

Parking gratuit

Contact et informations

Ly-Ca prenonssoin@hotmail.com 06.29.49.60.00 .

+33 6 29 49 60 00 prenonssoin@hotmail.com

