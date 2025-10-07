Salon Prévention Santé des Jeunes Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Salon Prévention Santé des Jeunes Rue Jean de Bourbon Yssingeaux mardi 7 octobre 2025.

Salon Prévention Santé des Jeunes

Rue Jean de Bourbon Foyer rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 13:00:00

fin : 2025-10-07 16:30:00

Date(s) :

2025-10-07

Ce salon est ludique et interactif afin de présenter aux jeunes toutes les structures qui œuvrent pour la jeunesse une présentation de leurs services et missions dans plusieurs domaines.

.

Rue Jean de Bourbon Foyer rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 67 18 04 pij@cc-des-sucs.fr

English :

This fun, interactive event is designed to introduce young people to all the structures working for young people, and to present their services and missions in a range of fields.

German :

Diese Messe ist spielerisch und interaktiv gestaltet, um den Jugendlichen alle Strukturen vorzustellen, die für die Jugend arbeiten, eine Präsentation ihrer Dienstleistungen und Aufgaben in verschiedenen Bereichen.

Italiano :

L’obiettivo di questa mostra divertente e interattiva è quello di far conoscere ai giovani tutte le organizzazioni che lavorano per i giovani e di presentare i loro servizi e le loro missioni in diversi settori.

Espanol :

El objetivo de esta exposición lúdica e interactiva es dar a conocer a los jóvenes todas las organizaciones que trabajan en favor de la juventud y presentar sus servicios y misiones en diversos ámbitos.

L’événement Salon Prévention Santé des Jeunes Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire